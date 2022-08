Nieuwe foto's die gemaakt zijn door de James Webb-ruimtetelescoop, laten een erg gedetailleerd beeld van de planeet Jupiter zien. Zo zijn de poollichten aan de noord- en zuidpool duidelijk zichtbaar, in de vorm van een groene gloed.

Ook de beroemde rode vlek van de planeet kan duidelijk worden waargenomen. Op de foto's, vrijgegeven door de ruimtevaartorganisatie NASA, gaat het wel om een witte vlek, door de weerkaatsing van het zonlicht. De vlek is eigenlijk een eeuwenoude wervelstorm, die groter is dan de aarde.

Near-Infrared Camera

James Webb, de opvolger van de beroemde ruimtetelescoop Hubble, is ontwikkeld door de Verenigde Staten, Europa en Canada. De telescoop werd op 25 december gelanceerd.

De beelden, die sinds juli gepubliceerd worden, bieden het diepste en meest gedetailleerde inzicht in de ruimte tot nu toe. Daartoe gebruikt de James Webb een Near-Infrared Camera (NIRCam). Dat instrument detecteert licht van de vroegste sterren en sterrenstelsels die zich vormden na de oerknal, en van jonge sterren in de Melkweg en Kuipergordelobjecten.

Jupiter, gefotografeerd door de James Webb-ruimtetelescoop in augustus 2022. © NASA/ESA

