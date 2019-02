Ruimtevaartbedrijf Mars One deels bankroet

Het was al een tijdje stil rond de onderneming die aanvankelijk in 2023 een groep mensen naar de rode planeet wilde sturen. Of de beoogde kolonie op Mars, met bijbehorende realityshow, nu helemaal van de baan is, is niet duidelijk.

Medeoprichter Bas Lansdorp heeft aan techwebsite Engadget laten weten dat de non-profitorganisatie achter het project nog steeds bestaat. Maar die kan volgens hem momenteel niks doen zonder verdere financiering.

Er hadden zich wereldwijd veel kandidaten voor het enkeltje Mars aangemeld. Maar kenners hadden al langer hun twijfels over de financiële en technische haalbaarheid van de plannen van Mars One. Ook deden berichten de ronde over een schimmige selectie van de deelnemers. Kandidaten die waren afgevallen kwamen met verhalen naar buiten dat de hele procedure weinig inhield.