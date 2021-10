Star Trek-legende William Shatner zou dinsdag op 90-jarige leeftijd de ruimte ingaan, maar zijn vlucht is met een dag uitgesteld.

Ruimtevaartbedrijf Blue Origin van Amazon-oprichter Jeff Bezos maakte die beslissing omdat er voor dinsdag veel wind wordt voorspeld in het westen van Texas, waar de raket gelanceerd wordt. 'Captain Kirk' moet daardoor een dag langer wachten tot hij zich de oudste man mag noemen die ooit in de ruimte is geweest.

De toeristische vlucht van Blue Origin zal hem naar de rand van de dampkring brengen, waar Shatner een paar minuten gewichtloos zal zijn voordat hij terugkeert naar de aarde.

