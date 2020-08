De Russische mededingingsautoriteit FAS vindt dat Apple zijn dominante positie misbruikt met de App Store. De organisatie wil dat het technologiebedrijf hiermee stopt. Volgens Reuters gaat Apple in beroep tegen de uitspraak.

De aanklacht gaat over de macht die Apple zou hebben op het iOS-besturingssysteem. Apps kunnen alleen via Apples eigen App Store gedownload worden. Om in die winkel te staan, moeten ze de regels van het techbedrijf volgen en aankopen via het betaalsysteem van Apple laten verlopen. Daar vraagt het bedrijf een flinke commissie voor. Apps die hier niet aan voldoen, worden geweigerd. De FAS vindt dat 'onwettelijk'.

Oneerlijk voordeel

Het onderzoek van de FAS is begonnen na een klacht van het Russische beveiligingsbedrijf Kaspersky Labs. Dat bood een programma aan waarmee ouders het telefoongebruik van hun kinderen kunnen controleren en beperken. De app werd echter uit de App Store verwijderd, omdat het volgens Apple 'de veiligheid en privacy van gebruikers op het spel zette'. De techgigant voegde vervolgens zelf functies voor ouderlijk toezicht toe aan iOS.

De Europese Commissie onderzoekt eveneens of Apple zijn macht misbruikt met de App Store. Aanleiding daarvoor zijn klachten van Spotify, dat 15 tot 30 procent van zijn via Apple afgesloten abonnementsgelden moet afstaan. Voor concurrent Apple Music gelden die regels niet, waarmee het bedrijf een oneerlijk voordeel zou hebben.

Tegelijkertijd wordt onderzocht of Apple regels overtreedt met Apple Pay. Dat is de enige betaaldienst die toegang krijgt tot de contactloze NFC-chip van bepaalde iPhones.

