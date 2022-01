De Russische autoriteiten hebben veertien mensen opgepakt die betrokken zijn bij de REvil hackersgroep. Opmerkelijk genoeg gebeurde dat op vraag van de VS, al is de kans op uitlevering klein.

REvil is een criminele bende die de afgelopen twee jaar bedrijven aanviel met ransomware. Ze waren onder meer betrokken bij de ransomware-aanval die via Kaseya VSA werd verspreid. In oktober leek de organisatie haar activiteiten te stoppen na zelf te zijn gehackt en een samenwerking tussen verschillende veiligheidsdiensten leek de sites van de bende definitief offline te halen.

De Russische veiligheidsdienst FSB maakt nu zelf bekend dat het huiszoekingen heeft uitgevoerd op 25 locaties. Daarbij zijn veertien mensen gearresteerd en werden 426 miljoen roebel (een half miljoen euro), computers en twintig luxewagens in beslag genomen, zegt Reuters.

Uitzonderlijke Russische interventie

Rusland ondernam de inval op vraag van de VS. Dat is bijzonder opmerkelijk gezien de geopolitieke spanningen tussen de twee landen. Algemeen wordt ook aangenomen dat hackersbendes uit Rusland die vooral buiten Rusland actief zijn doorgaans ongemoeid blijven en niet zomaar kunnen worden geïdentificeerd of opgepakt.

De actie komt ook op het moment dat in Oekraïne verschillende overheidswebsites plat liggen door een grootschalige cyberaanval op het moment dat de spanningen met Rusland daar oplopen. Al hebben de twee in principe niets met elkaar te maken.

De daders riskeren tot zeven jaar gevangenisstraf. De kans op een uitlevering aan de VS lijkt wel klein. Een bron wist aan het Russische persbureau Interfax te melden dat leden met de Russische nationaliteit alvast niet worden uitgeleverd aan de VS.

