Rusland heeft Twitter een boete opgelegd omdat het weigerde tweets te verwijderen waarin jongeren werden opgeroepen te protesteren tegen de gevangenneming van de prominente Kremlin-criticus Aleksej Navalny.

Een rechtbank in Moskou oordeelde vrijdag dat het Amerikaanse sociaalmediabedrijf heeft nagelaten openbare oproepen aan minderjarigen, om deel te nemen aan demonstraties half januari, te verwijderen. Daarom werd Twitter veroordeeld tot betaling van in totaal 8,9 miljoen roebel (100.000 euro). Volgens het persbureau Interfax zou de rechtbank later ook uitspraak doen over gelijkaardige beschuldigingen aan het adres van Facebook.

De beschuldigingen werden geuit door de Russische media-autoriteit Roskomnadzor. Deze had aan het begin van het jaar al aangekondigd dat het actie zou ondernemen tegen sociale netwerken. Roskomnadzor heeft het socialemediaplatform zelfs bedreigd met een geheel verbod. Critici zien dit als een poging om het recht op vrije meningsuiting op sociale netwerken in te perken. Honderden websites zijn al geblokkeerd in Rusland, waaronder die van tegenstanders van de regering.

Trager

Omdat Twitter er volgens Rusland ook niet in is geslaagd andere verboden berichten, zoals kinderporno, te verwijderen, zijn veel gebruikers in Rusland de Twitter-berichten de voorbije weken met lagere snelheden beginnen laden. Eind januari gingen tienduizenden mensen in tal van Russische steden de straat op om de vrijlating te eisen van de populaire oppositiepoliticus Navalny, die sindsdien in een gevangenenkamp wordt vastgehouden.

