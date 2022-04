Rusland beschuldigt videoplatform YouTube ervan het kanaal van het Russische parlement, Douma-TV, te hebben geblokkeerd. Moskou zegt dat dit consequenties gaat hebben voor YouTube.

Het Amerikaanse bedrijf Google, waartoe YouTube hoort, gaf volgens het Russische persbureau Interfax als reden de economische sancties en de daaruit voortvloeiende handelsregels op. Als reactie op de Russische inval in Oekraïne hebben de VS eind maart het hele Lagerhuis van het Russische parlement op de sanctielijst gezet. Voorzitter van de Doema Vjatjeslav Volodin zegt dat hiermee de rechten van Russen worden geschonden.

'De Verenigde Staten willen het alleenrecht op het verspreiden van informatie. Dat kunnen we niet toestaan.' Volgens een woordvoerder van de Russische regering heeft YouTube 'zijn eigen graf gedolven'. De kans bestaat dat Rusland de toegang tot Google blokkeert. Dat deed het land eerder al bij Instagram en Facebook. Een rechter besloot daarna dat Russen toch toegang moeten kunnen krijgen tot de sociale media. Op het kanaal van het parlement werden debatten en interviews met parlementsleden uitgezonden. De videowebsite blokkeerde in maart meerdere Russische overheidskanalen. Daardoor liepen de spanningen tussen moederbedrijf Alphabet en Rusland al hoog op.

Het Amerikaanse bedrijf Google, waartoe YouTube hoort, gaf volgens het Russische persbureau Interfax als reden de economische sancties en de daaruit voortvloeiende handelsregels op. Als reactie op de Russische inval in Oekraïne hebben de VS eind maart het hele Lagerhuis van het Russische parlement op de sanctielijst gezet. Voorzitter van de Doema Vjatjeslav Volodin zegt dat hiermee de rechten van Russen worden geschonden. 'De Verenigde Staten willen het alleenrecht op het verspreiden van informatie. Dat kunnen we niet toestaan.' Volgens een woordvoerder van de Russische regering heeft YouTube 'zijn eigen graf gedolven'. De kans bestaat dat Rusland de toegang tot Google blokkeert. Dat deed het land eerder al bij Instagram en Facebook. Een rechter besloot daarna dat Russen toch toegang moeten kunnen krijgen tot de sociale media. Op het kanaal van het parlement werden debatten en interviews met parlementsleden uitgezonden. De videowebsite blokkeerde in maart meerdere Russische overheidskanalen. Daardoor liepen de spanningen tussen moederbedrijf Alphabet en Rusland al hoog op.