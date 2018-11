Rusland blokkeerde mobiel internet bij protest

Tussen 4 en 17 oktober waren 3G en 4G uit de lucht in Ingoesjetië. De opdracht kwam van de Russische autoriteiten, die mogelijk wilden voorkomen dat demonstranten sociale media zouden gebruiken om hun acties te organiseren.

Ingoesjetië ligt in het zuiden van Rusland. De meeste inwoners zijn moslim. Op 4 oktober gingen duizenden mensen de straat op. Ze verzamelden zich bij overheidsgebouwen in hun hoofdstad Magas, uit woede over een grensafspraak van hun regering met de buurregio Tsjetsjenië. Ordetroepen schoten als waarschuwing in de lucht om de mensen uiteen te drijven.

Telefoongebruikers konden vanaf de eerste dag niet meer mobiel internetten. Een advocaat vroeg de telecomwaakhond Roskomnadzor om opheldering. Die zei alleen dat de telefoonproviders niets te verwijten viel.