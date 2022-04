Rusland heeft een nieuwe zelfontwikkelde supercomputer voorgesteld. Het systeem werd gebouwd door RSK Group, een HPC system integrator, in opdracht van de Russische overheid.

De supercomputer luistert naar de naam RSK Tornado. Maker RSK Group meldt dat het platform de vervanging van HPC-systemen (High Performance Computing), datacenters en storagesystemen in Rusland moet versnellen.

Het bedrijf lijkt hiermee te doelen op Westerse sancties. Diverse grote chipbedrijven waaronder Intel, AMD en TSMC leveren geen producten meer aan Rusland in reactie op de oorlog in Oekraïne. Dat geldt ook voor diverse andere grote techbedrijven.

De RSK Tornado ondersteunt tot 104 servers in een rack. Hierbij wordt ondersteuning geboden voor x86 processors van buitenlandse fabrikanten, maar ook voor de Elbrus processors van Russische makelij. Deze chips zijn in 2015 geïntroduceerd.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

De supercomputer luistert naar de naam RSK Tornado. Maker RSK Group meldt dat het platform de vervanging van HPC-systemen (High Performance Computing), datacenters en storagesystemen in Rusland moet versnellen.Het bedrijf lijkt hiermee te doelen op Westerse sancties. Diverse grote chipbedrijven waaronder Intel, AMD en TSMC leveren geen producten meer aan Rusland in reactie op de oorlog in Oekraïne. Dat geldt ook voor diverse andere grote techbedrijven.De RSK Tornado ondersteunt tot 104 servers in een rack. Hierbij wordt ondersteuning geboden voor x86 processors van buitenlandse fabrikanten, maar ook voor de Elbrus processors van Russische makelij. Deze chips zijn in 2015 geïntroduceerd.In samenwerking met Dutch IT-channel.