De Russische media- en internettoezichthouder Roskomnadzor dreigt met boetes voor Apple en Google als zij de app van de gedetineerde oppositieleider Aleksej Navalny niet uit hun appwinkels halen. Een Russische rechtbank verbood eerder de anticorruptiestichting van Navalny omdat de stichting extremistisch zou zijn.

Websites van Navalny werden al geblokkeerd door Roskomnadzor, waarna aanhangers van de Kremlin-criticus berichten plaatsten op de app. De regering van president Vladimir Poetin zet alles op alles om de oppositie te hinderen in de aanloop naar de parlementsverkiezingen later deze maand.

Vergiftiging

De 45-jarige Navalny werd eerder dit jaar naar een strafkamp gestuurd nadat hij uit Duitsland was teruggekeerd. Hij werd daar behandeld tegen een vergiftiging. Door deze behandeling schond hij de bepalingen van zijn voorwaardelijke straf. Hij moet een straf van tweeënhalf jaar uitzitten voor fraude.

Navalny werd in augustus 2020 erg ziek tijdens een Russische binnenlandse vlucht. In Duitsland werd vastgesteld dat hij was vergiftigd met de in de voormalige Sovjet-Unie ontwikkelde stof novitsjok. Hij herstelde volledig. De Verenigde Staten en de Europese Unie beschuldigen Rusland van de vergiftiging.

