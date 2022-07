Een rechtbank in Moskou heeft een boete uitgeschreven van 21 miljard roebels (370 miljoen euro), omdat Google informatie die het land verbiedt niet heeft gecensureerd.

Het gaat onder meer om informatie over de 'speciale militaire operatie', ofte de invasie van Oekraïne. Volgens Roskomnadzor, de Russische internetregulator, hebben Google en dochterbedrijf YouTube meerdere waarschuwingen gekregen om artikels en filmpjes te verwijderen die het Russische leger in een slecht daglicht stellen. Ze zouden ook content laten staan die volgens de Russische censor extremisme promoot, die het leven van jongeren in gevaar brengt, en die oproept om deel te nemen aan onwettige massa-acties (protesten dus).

Roskomnadzor probeert al langer om Google zover te krijgen dat het zich aan de Russische regels houdt. De regulator heeft het bedrijf al enkele boetes opgelegd, en dat is meteen ook waarom deze boete nu zo hoog is. Ze zou zo'n tien procent bedragen van de jaarlijkse inkomsten van Google in Rusland. Ondertussen krijgen Russische gebruikers van Google Search en YouTube een bericht te zien dat het bedrijf de wet niet respecteert. Organisaties in het land kunnen geen advertenties bij Google kopen. Eenzelfde maatregel werd eerder ook al tegen streamingplatform Twitch (onderdeel van Amazon) genomen.

