Rusland heeft maandag met succes een navigatiesatelliet gelanceerd, zo heeft het ministerie van Defensie meegedeeld.

Vanaf de ruimtehaven Plessetsk in het noorden van Rusland vertrok maandagochtend om 04.52 uur een Sojoez-2.1b draagraket, aangevuld met een baaninjector van het type Fregat. Die zette een navigatiesatelliet van het type Glonass-K op het geplande tijdstip in de vooropgestelde baan af.

Russische tegenhanger

Glonass is de Russische tegenhanger van het Amerikaanse GPS, het Europese Galileo en het Chinese Beidou. Grondsinstallaties van het Russisch leger hebben inmiddels de controle verworven over de pas gelanceerde kunstmaan. 'We blijft stabiele telemetrie ontvangen en alles aan boord verloopt normaal', aldus het ministerie van Defensie.

Vanaf de ruimtehaven Plessetsk in het noorden van Rusland vertrok maandagochtend om 04.52 uur een Sojoez-2.1b draagraket, aangevuld met een baaninjector van het type Fregat. Die zette een navigatiesatelliet van het type Glonass-K op het geplande tijdstip in de vooropgestelde baan af.Glonass is de Russische tegenhanger van het Amerikaanse GPS, het Europese Galileo en het Chinese Beidou. Grondsinstallaties van het Russisch leger hebben inmiddels de controle verworven over de pas gelanceerde kunstmaan. 'We blijft stabiele telemetrie ontvangen en alles aan boord verloopt normaal', aldus het ministerie van Defensie.