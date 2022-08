Rusland heeft in de nacht van maandag op dinsdag met succes een militaire satelliet gelanceerd, zo heeft het Russische ministerie van Defensie bekendgemaakt.

Om 22.05 uur Belgische tijd vertrok vanop de basis Plesetsk in het noorden van Rusland een Sojoez-2.v draagraket, een 44 meter hoge telg van de Sojoez-2 draagraketfamilie zonder de vier karakteristieke opduwraketten. Nadat de bovenste Volga-trap was vrijgekomen, zette die om 23.35 uur Belgische tijd de nuttige lading uit. Welke die precies is, zei het ministerie niet.

Volgens het gezaghebbende nasaspaceflight.com gaat het om de Kosmos-2558: dat zou een "inspecteur satelliet" zijn. Vermoedelijk moet die de Amerikaanse kunstmaan USA-326 in de gaten houden, want die passeerde net over de lanceerplaats toen de Sojoez vertrok.

Om 22.05 uur Belgische tijd vertrok vanop de basis Plesetsk in het noorden van Rusland een Sojoez-2.v draagraket, een 44 meter hoge telg van de Sojoez-2 draagraketfamilie zonder de vier karakteristieke opduwraketten. Nadat de bovenste Volga-trap was vrijgekomen, zette die om 23.35 uur Belgische tijd de nuttige lading uit. Welke die precies is, zei het ministerie niet.Volgens het gezaghebbende nasaspaceflight.com gaat het om de Kosmos-2558: dat zou een "inspecteur satelliet" zijn. Vermoedelijk moet die de Amerikaanse kunstmaan USA-326 in de gaten houden, want die passeerde net over de lanceerplaats toen de Sojoez vertrok.