Rusland heeft met succes met twee eigen telecomsatellieten gelanceerd, zo heeft het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos meegedeeld.

Van op de ruimtehaven Bajkonoer in Kazachstan vertrok maandag om 13.07 uur Belgische tijd een Russische Proton-draagraket. De nuttige lading bestond uit de civiele telecomsatellieten Express AMU33 en Express AMU7, gebouwd door het bedrijf ISS Resjetnev voor de belangrijkste publieke operator van dergelijke kunstmanen, Kosmitjeseskaja Sijaz.

Geostationaire baan

De ruim 2,1 ton wegende Express AMU7 kwam dinsdag om 07.14 uur Belgische tijd vrij van de baaninjector Breeze-M die vijf keer tot ontbranding is gekomen. Achttien uur en zeven minuten na de lift-off was het de beurt aan de Express AMU7. De satellieten zijn nu op weg naar hun operationele geostationaire baan op respectievelijk 103 en 145 graden oosterlengte. Beide kunstmanen hebben een levensduur van minstens vijftien jaar.

