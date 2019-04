Een rechtbank in Moskou heeft Facebook schuldig verklaard aan schending van de lokale data privacywetgeving. De boete die het daarvoor krijgt is laag, maar is wel de voorbode voor een mogelijke blokkering.

De boete die Facebook moet betalen bedraagt 3.000 roebel of 41 euro. Die krijgt het opgelegd omdat Facebook de data van Russische gebruikers niet binnen de Russische landsgrenzen bewaart. Dat is verplicht dankzij een wet die sinds september 2015 van kracht is.

Volgens het Russische persbureau Interfax komt de klacht van de Russische telecomregulator Roskomnadzor. Het bureau laat daarbij ook weten dat Twitter vorige week een gelijkaardige boete werd opgelegd. Tot nu toe werd de datawet in in praktijk zelden toegepast. In het verleden kreeg enkel LinkedIn al een dergelijke veroordeling waarna het netwerk later werd geblokkeerd in het land.

Vermoedelijk is de lage boete vooral een voorloper in de procedure om Facebook (en Twitter) op termijn volledig te blokkeren in het land.