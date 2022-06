Meerdere toplui van Europese militaire cyberdefensiediensten stellen dat de Russen zich een stuk minder efficiënt getoond hebben dan verwacht bij het inzetten van digitale gevechtscapaciteiten in hun oorlog tegen Oekraïne.

'We waren er zo goed als zeker van dat er een cyber Pearl Harbor zou zijn om het grondoffensief te begeleiden', zei generaal Karol Molenda, de commandant van de Poolse cyberdefensiekrachten, tijdens een rondetafelgesprek op het Internationaal Cyberveiligheidsforum (FIC) in het Franse Rijsel. 'Maar Oekraïne was voorbereid en wist de (cyber)aanvallen van Rusland te weerstaan. Dus de belangrijkste les van de oorlog is dat het mogelijk is om zich voor te bereiden op een cyberconflict'.

Psychologische acties

Bovendien is Rusland sterk in de aanval, maar niet zo goed in de verdediging, aldus de generaal, verwijzend naar de vele cyberaanvallen die het land troffen, met name van onafhankelijke groepen. Maar Molenda waarschuwde ook dat Rusland sterke capaciteiten heeft wat betreft 'psychologische en informatieve acties', die het zou kunnen inzetten tegen westerse landen, vooral na nieuwe sancties.

