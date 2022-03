Om de terugtrekking van Westerse softwarebedrijven te compenseren bekijkt Rusland of het piraterij van bepaalde software gaat toelaten. Al is dat niet overal een ideale oplossing.

Volgens de Russische krant Kommersant bekijkt Rusland een reeks maatregelen om lokale bedrijven te ondersteunen. Eén daarvan is het opheffen van de aansprakelijkheid voor het gebruik van software zonder licentie.

Specifiek gaat het om software van bedrijven die hun producten niet langer aanbieden door de Russische inval in Oekraïne, die bij Kommersant 'de vijandigheden in Oekraïne' worden genoemd. Denk daarbij aan software van onder meer Microsoft, Oracle of IBM.

Maar of dat ook veel helpt is twijfelachtig. Een lokale expert zegt aan de krant dat de meeste software vandaag op abonnementsbasis (as-a-service) wordt aangeboden, al dan niet deels in de cloud. Als die dienstverlening wordt stopgezet dan is de toegang tot servers sowieso geblokkeerd.

Piraterij wordt dus niet overal en voor alles gelegaliseerd. Ook is er een suggestie in de krant dat piraterij legaal zou zijn als overgangsmaatregel voor een overstap naar Russische software, waarbij het ook legaal zou zijn voor producten waar geen Russisch alternatief voor is.

De (nog niet goedgekeurde) plannen passen in een bredere reeks maatregelen die de Russische IT-sector moet ondersteunen. Andere voorstellen zijn een uitstel van militaire dienst, betere hypotheken voor werknemers, vrijstelling van inkomensbelasting voor ondernemingen gedurende drie jaar of betere voorwaarden voor leningen.

