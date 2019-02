Rusland plant oefening om zichzelf van het internet af te sluiten

De Russische overheid werkt aan een soort brandweeroefening voor cybersecurity, waarin ze het hele land afsluit van de rest van het internet. Dat meldt het Russisch nieuwsagentschap RosBiznesKonsalting. Bedoeling is om te zien of het Russische internet zo'n operatie overleeft, maar ook om feedback te verzamelen en eventueel aanpassingen te maken aan een cyberwet die in december vorig jaar in het Russische Parlement werd voorgesteld. Die wet zou in april door het parlement worden goedgekeurd, dus de test gaat waarschijnlijk voor die datum gebeuren.

