Rechtbanken in Moskou hebben Meta, het moederbedrijf van Facebook, en het sociale netwerk Tiktok dinsdag veroordeeld tot boetes omdat ze berichten met zogenaamde 'LGBT-propaganda' niet van hun platformen hebben verwijderd. Dat berichten Russische persbureaus.

Meta werd veroordeeld tot een boete van 4 miljoen roebel (tegen de huidige wisselkoers ongeveer 50.000 euro). Een andere rechtbank legde Tiktok dan weer op 2 miljoen roebel boete te betalen. Persbureau Tass wijst erop dat Tiktok sinds eind vorig jaar al voor 8 miljoen roebel aan boetes moet betalen. Het merendeel daarvan is ook al betaald, aldus Tass.

Repressie toegenomen

Grote internetbedrijven werden in Rusland al vaker veroordeeld tot boetes omdat ze berichten weigeren te verwijderen die volgens Moskou gevaarlijk zijn voor minderjarigen of die gelieerd zijn aan de oppositie. Sinds de start van de Russische militaire invasie in Oekraïne, eind februari, is de repressie nog verder toegenomen: talrijke onafhankelijke sites werden in de ban gedaan. In maart verboden de autoriteiten Facebook en Instagram, ook eigendom van Meta, vanwege 'extremisme'.

In 2013 keurde Moskou een wet goed tegen 'homoseksuele propaganda' bij minderjarigen. Die wet wordt als schaamlapje gebruikt om gay prides of de publicatie van de regenboogvlag te verbieden.

