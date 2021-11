Techreuzen moeten in Rusland binnenkort een lokaal kantoor openen of een juridisch rechtspersoon aanwijzen. Een nieuwe wet die dit verplicht is aangenomen.

De wet is met name van toepassing op grote Amerikaanse techbedrijven, blijkt uit een lijst die de Russische telecomwaakhond Roskomnadzor publiceert. Op de lijst staan momenteel onder meer Google, Apple, Meta (het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp, Instagram), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom Video Communications, Likeme, Viber, Discord, Pinterest, Spotify en Twitch vermeld.

Verschillende verplichtingen

Deze bedrijven zijn vanaf volgend jaar verplicht een digitaal formulier beschikbaar te stellen waarmee Russische gebruikers feedback kunnen indienen. Ook moeten zij een lokaal kantoor openen of een juridisch rechtspersoon aanwijzen.

Een andere verplichting is een account op de website van Roskomnadzor, waarmee de Russische autoriteiten met de bedrijven in contact kunnen treden. De nieuwe wetgeving is per 1 januari 2022 van kracht.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

