Een wet die donderdag in werking trad, verplicht de voorinstallatie van een aantal Russische programma's en apps op alle smartphones, computers en andere toestellen met een internetverbinding die verkocht worden in Rusland.

De wet stelt dat alle geconnecteerde apparaten, verkocht vanaf 1 april, uitgerust moeten zijn met bepaalde software van eigen bodem, op straffe van een boete vanaf juli. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen toestellen geproduceerd in Rusland of gadgets geproduceerd in het buitenland.

De wet werd eind 2019 aangekondigd door president Vladimir Poetin en had normaal al op 1 juli 2020 moeten ingaan. Ze is bedoeld om de eigen technologische bedrijven voordeel te geven ten opzichte van de buitenlandse concurrentie. Maar critici zijn zeker dat het gaat om een nieuwe poging van de machthebbers om de digitale wereld te controleren.

Yandex en Mail.ru

De voorgeïnstalleerde diensten behoren toe aan de twee Russische internetgiganten Yandex en Mail.ru. Onder de socialemedia bevinden zich onder meer de 'Russische Facebook-varianten' Odnoklassniki en VKontakte. De lijst bevat ook programma's van securitybedrijf Kaspersky Lab. In Rusland wordt de controversiële wet de 'anti-Applewet' genoemd. De Amerikaanse fabrikant weigerde altijd om andere apps dan de zijne vooraf te installeren.

Russische autoriteiten houden de laatste jaren niet op met de duimschroeven aan te draaien op het internet. Ze doen dat onder meer door het blokkeren van inhoud en websites gelinkt aan de oppositie, maar ook door het afsluiten van diensten die weigeren met hen samen te werken.

