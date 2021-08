De Russische media- en internettoezichthouder Roskomnadzor wil dat Google en Apple de app van oppositieleider Aleksej Navalni uit hun appstore halen. De waakhond verwijst naar het recente vonnis waarin Navalni's anticorruptiestichting als extremistisch was bestempeld en werd verboden.

Bondgenoten van de gedetineerde Kremlin-criticus hebben nieuws en blogs op de app gepubliceerd nadat Roskomnadzor hun websites had geblokkeerd. Het regime van president Vladimir Poetin doet er alles aan om de oppositie te dwarsbomen in aanloop naar de parlementsverkiezingen volgende maand.

De 45-jarige Navalni moest eerder dit jaar naar een strafkamp nadat hij was teruggekeerd uit Duitsland waar hij was behandeld tegen een vergiftiging. Door de behandeling schond hij de bepalingen van zijn voorwaardelijke straf. Hij moet een straf van 2,5 jaar uitzitten voor fraude. Het is precies een jaar geleden dat de politicus erg ziek werd tijdens een Russische binnenlandse vlucht. In Duitsland werd vastgesteld dat hij was vergiftigd met de in de voormalige Sovjet-Unie ontwikkelde stof novitsjok. Hij herstelde volledig.

De Verenigde Staten en de Europese Unie legden in maart tegelijkertijd strafmaatregelen op aan hooggeplaatste Russen omdat ze Moskou verantwoordelijk stellen voor de vergiftiging. Het Verenigd Koninkrijk kwam vrijdag met nieuwe sancties tegen zeven leden van inlichtingendiensten die erbij betrokken zouden zijn geweest. De VS lieten weten met nieuwe maatregelen te zullen komen.

