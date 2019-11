Rusland wil niet-Russische producenten van smartphones, pc's en smart tv's verplichten Russische apps vooraf te installeren. Al zou het niet om een poging tot overheidsspionage gaan.

Een eerste lezing van de wet werd op 5 november goedgekeurd in de Doema, het Russisch parlement. Die stelt dat niet-Russische producenten van smartphones, computers en smart tv's een aantal Russische apps vooraf moeten installeren op toestellen die in het land op de markt komen.

Welke apps dat specifiek zijn staat nog niet vast. Als de wet definitief wordt goedgekeurd dan kan ze tegen juli volgend jaar actief zijn. De boete om niet mee te werken is echter relatief laag: zo'n 200.000 roebel, omgerekend amper 2.800 euro.

De maatregel doet in eerste instantie denken aan een poging tot overheidsspionage maar volgens de onafhankelijke (en in Letland gebaseerde) nieuwssite Meduzza is dat niet het geval. Enerzijds werd de wet goedgekeurd door parlementsleden van zowat elke politieke fractie en gaat het onder meer om gebruiksvriendelijkheid, zodat oudere gebruikers niet op zoek moeten gaan naar apps om te installeren.

Geen spionage

Verschillende bronnen, waaronder Alexander Yushchenko, parlementslid voor de Communistische Partij, zeggen dat het niet gaat om het traceren van burgers hun locatie of het doorspelen van data. "We worden sowieso al getraceerd, maar dit voorstel gaat niet over informatievergaring," zegt hij aan Meduzza.

Onafhankelijkheid

Een andere reden, die Meduzza verneemt van bronnen in het parlement, is dat de wet wel degelijk werd aangestuurd vanuit het Kremlin en dat ze past in het Russische plan voor een soeverein internet. Rusland is niet graag afhankelijk van populaire buitenlandse toepassingen. Door de lokale tegenhangers vooraf te installeren, heeft het land minder behoefte aan pakweg een Google of Facebook.

De vraag is in welke mate smartphoneproducenten zullen reageren op de maatregel. Zo zou Apple, hetzij in de vorm van een anonieme bron, al laten verstaan hebben dat het niet van zin is om mee te werken en dat Rusland geen strategisch belangrijke markt is. Hoewel de boete zelf eerder laag is, zorgt de wet dus ook voor speculatie dat Apple Rusland zelfs helemaal zou verlaten.