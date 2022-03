Russische ontwikkelaars werken aan een alternatief voor de Google Play Store voor het Android-platform. De ontwikkeling is een reactie op het stopzetten van de verkoop van apps in Rusland door Google-moederbedrijf Alphabet.

Net als Apple verkoopt Google door de oorlog in Oekraïne geen applicaties meer via zijn Russische store. Naast betaalde apps zijn ook in-app-aankopen en abonnementen geblokkeerd. De boycot zette een stel developers aan tot de onwikkeling van NashStore, zoals de alternatieve app store voor Android heet.

Volgens persbureau Reuters wordt de NashStore op 9 mei gelanceerd. Dat is een nationale feestdag in Rusland, waarop de overwinning op Duitsland in de Tweede Wereldoorlog wordt gevierd.

'Helaas kunnen Russen geen normaal gebruik meer maken van de Google Play Store om apps te kopen en hebben veel ontwikkelaars hun inkomstenbron verloren', zegt Vladimir Zykov, projectleider bij ontwikkelaar Digital Platforms. 'Vandaar dat we ons genoodzaakt zien om een nieuwe Russische appwinkel te creëren.'

