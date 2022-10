Hoewel Facebook en Instagram al een tijd worden geblokkeerd in Rusland, blijft WhatsApp er breed beschikbaar. Maar een Russische politicus pleit nu om dat ook te doen, zeker voor overheden.

Volgens Reuters pleit Anton Gorelkin, vice hoofd van het Russische parlementscomité voor informatiebeleid, er voor dat overheidsorganisaties stoppen met WhatsApp te gebruiken en idealiter overstappen op een Russisch product. Al steekt dat laatste zo nauw niet.

'Of het van Rusland komt of van Dubai, maakt niet uit. De hoofdzaak is dat het niet komt van een bedrijf dat openlijk deelneemt in de informatieoorlog tegen ons land, en op de lijst met terroristische en extremistische organisaties staat.' Aldus Gorelkin in een bericht op Telegram.

Meta, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, is al langer kop van jut in Rusland. Het bedrijf werd er in maart schuldig bevonden aan extremistische activiteiten. Hoewel de lijst met schandalen rond Meta eindeloos is, is het in praktijk voor Rusland vooral een probleem dat Facebook een Amerikaans bedrijf is op wiens platformen naast Russische propaganda ook echte feiten en andere standpunten circuleren.

Opmerkelijk genoeg bleef WhatsApp al die tijd wel beschikbaar en wordt de dienst nog steeds gebruikt door overheidsmedewerkers. Of er effectief een ban komt moet nog blijken.

