Apple heeft VK, het populairste sociale netwerk van Rusland, uit de App Store verwijderd. Daardoor is de app niet meer te downloaden op iPhones.

VKontakte, kortweg VK, is vergelijkbaar met Facebook, maar heeft ook de maildienst mail.ru, VK Music en zoekertjesplatform Youla. Een formele reden waarom de app werd verwijderd is er momenteel niet, al hangt het vermoedelijk samen met de Russische invasie in Oekraïne en de daaropvolgende stappen. Zo worden sites als Instagram, Facebook en Twitter intussen geblokkeerd in Rusland, en verkoopt Apple intussen geen iPhones meer in Rusland.

The Verge weet dat niet alleen de app uit de App Store is gehaald, maar dat ook de ontwikkelaarsaccounts van VK zijn opgeschort. Opmerkelijk genoeg bestaat de app nog wel in Google Play. Aan het Russische persbureau Interfax zegt VK dat het de iOS app intussen wel verder blijft ontwikkelen.

In een mededeling bevestigt VK het nieuws. Russen die de app vandaag al hebben kunnen die blijven gebruiken, maar opnieuw downloaden kan niet. VK verwacht dat de app blijft werken, maar durft problemen met betalingen of notificaties niet uitsluiten. Wel zegt het dat er recent nog grote updates zijn uitgevoerd en de app in principe dus nog een tijdje meekan.

