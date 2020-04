Rusland stelt een verkoopverbod op elektronische apparaten zonder vooraf geïnstalleerde Russische software uit. De wetgeving moest in juli 2020 van kracht worden, maar die deadline is nu doorgeschoven naar 1 januari 2021.

Dit meldt Reuters op basis van het Russische persbureau TASS. Met de wetgeving wil de Russische overheid het de burger naar eigen zeggen eenvoudiger maken om elektronische toestellen te gebruiken. Tegelijkertijd is de overheid bezorgd dat buitenlandse fabrikanten zich door de nieuwe wettelijke bepalingen gaan terugtrekken uit de Russische markt.

De Association of Trading Companies and Manufacturers of Electrical Household and Computer Equipment (RATEK) waarschuwt daar al langer voor. Ook stelt RATEK dat het op sommige apparaten niet eens mogelijk is om Russische software te installeren.

De wetgeving is onderdeel van een bredere reeks wetswijzigingen waarmee de Russische overheid meer controle lijkt te willen krijgen over het internet. Zo werd in mei 2019 een wet aangenomen die het Russische internetverkeer via knooppunten leidt die onder controle staan van de overheid. Ook is onlangs een wetsvoorstel ingediend om individuele e-mail- of chatgebruikers te kunnen blokkeren wanneer zij 'verboden content' verspreiden.

