Het Russische videoplatform Rutube, een concurrent van de Amerikaanse gigant YouTube, is onbereikbaar na 'de grootste cyberaanval uit zijn geschiedenis'. Dat heeft het bedrijf laten weten in een verklaring op Telegram.

Het herstellen van de toegang tot het platform zal langer duren dan de ingenieurs aanvankelijk dachten, zegt het bedrijf. Dinsdagochtend verscheen op de website rutube.ru een zwart scherm met daarop in witte letters: 'Er zijn onderhoudswerkzaamheden aan de gang. De site is aangevallen. Momenteel is de situatie onder controle. De gegevens van de gebruikers worden opgeslagen.'

Volgens Rutube is de site sinds maandag onbereikbaar, de dag waarop Rusland de overwinning op de nazi's op 9 mei 1945 vierde. Rutube wijt de aanval aan dezelfde hackers die 'de afgelopen twee maanden voortdurend de sites van Russische overheidsinstellingen hebben aangevallen'. Die aanvallen kwamen er na de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari.

Tv gehackt

De Oekraïense media meldden maandag ook, met foto's als bewijs, dat de uitzendsystemen van de Russische televisiezenders MTS, NTV Plus, Rostelecom en Winx waren gehackt om de volgende boodschap te tonen: 'Het bloed van duizenden Oekraïners en honderden van hun gedode kinderen kleeft aan jullie handen. De televisie en de autoriteiten liegen. Nee tegen oorlog.'

Een lange tekst waarin de 'bloedige en absurde' Russische militaire interventie in Oekraïne aan de kaak wordt gesteld, werd maandagochtend ook door twee journalisten gepubliceerd op de nieuwswebsite Lenta.ru, die als loyaal aan de Russische autoriteiten wordt beschouwd, maar hij werd snel verwijderd.

