De Russische binnenlandse veiligheidsdienst FSB wil van techbedrijven toegang krijgen tot hun systemen. Dat meldt de Russische website voor onderzoeksjournalistiek The Bell op basis van drie bronnen binnen de FSB.

Het is de zoveelste maatregel in Rusland om gebruikersgegevens op internet in te zien. Het gaat om meer dan tweehonderd bedrijven die nu verplicht worden data te overhandigen, waaronder berichtendienst Telegram.

Alle bedrijven zijn volgens het Russische medium sinds vorig jaar verplicht om software te installeren die medewerkers van de FSB toegang geeft tot alle systemen. Bedrijven die hier niet aan voldoen, kunnen worden geblokkeerd op het Russische internet.

Oppositieleden in Rusland hebben veel kritiek op de maatregel.

