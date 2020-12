Een rechtbank in Parijs heeft maandag de Russische hacker Alexander Vinnik vrijgesproken voor enkele cyberaanvallen. Hij werd wel veroordeeld tot 5 jaar cel voor het witwassen van geld.

De aanklager omschreef Vinnik als een "internationale hacker" en "pionier" op het gebied van cyberaanvallen. Hij werd in 2017 gearresteerd in Griekenland op vraag van de VS.

De 41-jarige Vinnik is de vermeende eigenaar van Bitcoin-beurs BTC-E. Via zijn bedrijf zou er meer dan 4 miljard dollar zijn witgewassen. Daarbij ook gestolen valuta van het gehackte Mt Gox. Vinnik werd in de VS veroordeeld tot betaling van 12 miljoen dollar. (Belga)

