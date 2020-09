Een adviesbureau dat voor de campagne van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden werkt, is aangevallen door hackers. Die werkten mogelijk in opdracht van de Russische overheid.

Doelwit van de hackaanvallen waren medewerkers van SKDKnickerbocker, een campagne- en communicatiebureau in Washington, dat de laatste twee maanden voor Biden en andere prominente Democraten werkt. Microsoft zou het bureau van de inbraakpoging op de hoogte hebben gesteld, maar volgens ingewijden zijn de daders er niet in geslaagd om daadwerkelijk tot de computersystemen door te dringen.

Meerdere inlichtingendiensten in de Verenigde Staten hebben gewaarschuwd voor onder meer Russische pogingen om de presidentsverkiezingen in november te beïnvloeden. Eerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat Rusland de verkiezingen in 2016 heeft beïnvloed.

Doelwit van de hackaanvallen waren medewerkers van SKDKnickerbocker, een campagne- en communicatiebureau in Washington, dat de laatste twee maanden voor Biden en andere prominente Democraten werkt. Microsoft zou het bureau van de inbraakpoging op de hoogte hebben gesteld, maar volgens ingewijden zijn de daders er niet in geslaagd om daadwerkelijk tot de computersystemen door te dringen.Meerdere inlichtingendiensten in de Verenigde Staten hebben gewaarschuwd voor onder meer Russische pogingen om de presidentsverkiezingen in november te beïnvloeden. Eerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat Rusland de verkiezingen in 2016 heeft beïnvloed.