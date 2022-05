Overheidssites in Roemenië kregen de voorbije week een reeks DDoS-aanvallen te verwerken. Dat zegt het nationale cyberveiligheidsteam in een mededeling.

Het gaat om een reeks publieke websites van overheidsinstellingen. De aanvallen worden geclaimd door Killnet, een groep pro-Russische activisten. Die zouden de sites overladen hebben met grote hoeveelheden aanvragen, waardoor die niet langer responsief zijn. In essentie een DDoS- of Distributed Denial of Service-aanval, dus. De websites zijn ondertussen terug paraat.

Een groep genaamd Killnet zegt voor de aanval verantwoordelijk te zijn. De groep, die zich hacktivisten noemen, zegt in een mededeling dat het om een reactie gaat op een recente uitspraak van de Roemeense senaatsvoorzitter Marcel Ciolacu. Die beloofde onlangs dat hij zoveel mogelijk hulp, waaronder ook wapens, richting Oekraïne wil sturen. De groep zou eerder ook aanvallen hebben uitgevoerd in de VS, Tsjechië, Estland, Duitsland en Polen, telkens met de vraag wapenleveringen aan Oekraïne te stoppen.

