De Russische internetwaakhond Roskomnadzor heeft 49 websites die gelinkt worden aan opposant Aleksej Navalny offline gehaald. Dat heeft zijn naaste medewerker Leonid Volkov op sociale media gemeld.

Het gaat onder meer om de persoonlijke website van de gevangengenomen opposant en die van zijn voornaamste organisaties. Die werden eind juni door de Russische justitie nog bestempeld als extremistisch.

Volgens Volkov, die zelf in ballingschap in Litouwen leeft, zijn de maatregelen bedoeld om de activiteiten van Navalny's aanhangers verder te belemmeren in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in september. 'Maar we zullen spoedig weten hoe we dit alles kunnen omzeilen', aldus Volkov.

Strafkolonie

Het internet vormt al meer dan tien jaar de ruggengraat van Navalny's politieke activisme. Hij begon als bestrijder van corruptie en machtsmisbruik en de invloed van puissant rijke ondernemers in en rond het Kremlin. Zijn acties werden dankzij internet in heel het land bekend. Ook veel betogingen en acties zijn via het internet van de grond gekomen.

Momenteel zit de Kremlin-criticus een celstraf van tweeëneenhalf jaar in een strafkolonie uit in verband met een voorwaardelijke veroordeling van jaren geleden. Hij zou zich niet aan de voorwaarden gehouden hebben toen hij in Duitsland herstelde van een in Rusland opgelopen vergiftiging.

Het gaat onder meer om de persoonlijke website van de gevangengenomen opposant en die van zijn voornaamste organisaties. Die werden eind juni door de Russische justitie nog bestempeld als extremistisch.Volgens Volkov, die zelf in ballingschap in Litouwen leeft, zijn de maatregelen bedoeld om de activiteiten van Navalny's aanhangers verder te belemmeren in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in september. 'Maar we zullen spoedig weten hoe we dit alles kunnen omzeilen', aldus Volkov.Het internet vormt al meer dan tien jaar de ruggengraat van Navalny's politieke activisme. Hij begon als bestrijder van corruptie en machtsmisbruik en de invloed van puissant rijke ondernemers in en rond het Kremlin. Zijn acties werden dankzij internet in heel het land bekend. Ook veel betogingen en acties zijn via het internet van de grond gekomen.Momenteel zit de Kremlin-criticus een celstraf van tweeëneenhalf jaar in een strafkolonie uit in verband met een voorwaardelijke veroordeling van jaren geleden. Hij zou zich niet aan de voorwaarden gehouden hebben toen hij in Duitsland herstelde van een in Rusland opgelopen vergiftiging.