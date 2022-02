Een kleine groep Belgische hackers heeft donderdag onder meer de websites van Russia Today en het Kremlin platgelegd. Het gaat om een spontane maar gecoördineerde actie.

Onder meer Russia Today (het door de Russische regering gefinancierde mediakanaal), mil.ru, Russia.gov en de website van het Kremlin werden getroffen met een DDoS-aanval en waren daardoor even onbeschikbaar.

De daders komen uit België, een handvol occasionele hackers contacteerden elkaar en werkten samen om de sites uit de lucht te krijgen. 'Het gaat om mensen die met cybersecurity bezig zijn, soms professioneel, en iets wilden doen in dit conflict,' zegt een betrokkene anoniem aan Data News.

Volgens HLN heeft Rusland zelf intussen wel maatregelen genomen. Door geoblocking toe te passen krijgen bezoekers buiten Rusland een foutcode te zien. Dat maakt dat een DDoS-aanval, waarbij een site of dienst wordt overspoeld met honderdduizenden bezoeken tegelijk, moeilijk kan werken.

Het zou niet de bedoeling zijn om de DDoS-aanval te beperken tot één nacht. Wel wordt er door de hackers afgewogen welke doelwitten het interessantst en haalbaar zijn. Schrik voor een gerichte tegenaanval is er niet. 'Bij een DDoS wordt er aangevallen vanuit IP-adressen uit verschillende landen. Vanuit welk adres dat exact wordt aangestuurd valt moeilijk te achterhalen.'

Onder meer Russia Today (het door de Russische regering gefinancierde mediakanaal), mil.ru, Russia.gov en de website van het Kremlin werden getroffen met een DDoS-aanval en waren daardoor even onbeschikbaar.De daders komen uit België, een handvol occasionele hackers contacteerden elkaar en werkten samen om de sites uit de lucht te krijgen. 'Het gaat om mensen die met cybersecurity bezig zijn, soms professioneel, en iets wilden doen in dit conflict,' zegt een betrokkene anoniem aan Data News.Volgens HLN heeft Rusland zelf intussen wel maatregelen genomen. Door geoblocking toe te passen krijgen bezoekers buiten Rusland een foutcode te zien. Dat maakt dat een DDoS-aanval, waarbij een site of dienst wordt overspoeld met honderdduizenden bezoeken tegelijk, moeilijk kan werken.Het zou niet de bedoeling zijn om de DDoS-aanval te beperken tot één nacht. Wel wordt er door de hackers afgewogen welke doelwitten het interessantst en haalbaar zijn. Schrik voor een gerichte tegenaanval is er niet. 'Bij een DDoS wordt er aangevallen vanuit IP-adressen uit verschillende landen. Vanuit welk adres dat exact wordt aangestuurd valt moeilijk te achterhalen.'