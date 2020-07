Rusland voert cyberaanvallen uit op instellingen die onderzoek doen naar een middel tegen het coronavirus. De staatshackers willen waarschijnlijk informatie over de ontwikkeling van een coronavaccin stelen. Daarvoor hebben Britse, Amerikaanse en Canadese veiligheidsdiensten donderdag gewaarschuwd in een gezamenlijke verklaring.

De aanvallen op laboratoria in de drie landen zijn volgens de westerse diensten het werk van hackersgroep APT29. De hackers zouden worden aangestuurd door de Russische buitenlandse inlichtingendienst.

De groep staat bekend onder de bijnaam Cozy Bear, maar wordt ook Office Monkeys, CozyCar, The Dukes en CozyDuke genoemd. De hackers gebruiken gerichte zogenoemde phishing-aanvallen, waarbij ze proberen medewerkers naar nagemaakte sites te lokken in de hoop zo inloggegevens in handen te krijgen. Ook hebben ze schadelijke software om binnen te komen hij hun doelen.

