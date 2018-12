Russische toezichthouder wil hardere maatregelen tegen Google

De uitspraak komt bij monde van Alexander Zharov van Roskomnadzor tegen het Russische persbureau TASS. Zharov wijst erop dat zoekmachines als Google verplicht zijn zich aan te sluiten bij een register. Dit register is gericht op de aanpak van verboden content, waaronder kinderporno en extremistische content. Zharov stelt dat de toezichthouder Google op dagelijkse basis in de gaten houdt. Google zou gebruikers te veel links naar verboden content voorschotelen, ondanks het feit dat het bedrijf wel bij dit register is aangesloten. Zharov roept de Russische overheid daarom op harder op te treden tegen Google om de techgigant te dwingen zich aan de wet te houden. Om dit af te dwingen start Roskomnadzor op korte termijn een procedure tegen Google.

In samenwerking met DutchITchannel.nl