Ruth Wachelder, general manager van de Duitse IT-distributeur Bechtle, is verkozen tot Channel Personality 2020. Veerle Fonck van Arrow mag zich Best Channel Account Manager noemen.

De prijzen werden uitgereikt op de 18de editie van de Channel Awards die opnieuw meer dan 600 distributeurs, resellers en vendors verzamelden. Ruth Wachelder haalde het in de categorie Channel Personality van Erwin Vanluchene (Dell EMC), Johan Vansimpsen (Ingram Micro) en Patrick Steenssens (Tech Data). Ruth Wachelder is al 12 jaar general manager van het beursgenoteerde Bechtle.

Veerle Fonck (Arrow) gaf voor Best Channel Account Manager haar concullega's van Tech Data (Gertie Lowist), Fujitsu (Kitty Missotten) en Copaco (Natasha Dewolf) het nakijken. Daarnaast werden ook nog awards uitgereikt aan distributeurs - Tech Data, Exclusive Networks en Kappa Data wonnen er elk eentje -, aan resellers RealDolmen en ConXion en aan vendors in verschillende categorieën. Opmerkelijk is nog de 'Best New in Channel' categorie: die award gaat naar de deep learning start-up Robovision.

