Ryanair introduceert digitale 'covid-19-portefeuille'

Luchtvaartmaatschappij Ryanair komt met een digitale covid-19-portefeuille, die beschikbaar is via zijn app. Klanten kunnen via deze 'travel wallet' hun coronatestresultaat, vaccinatiebewijzen en andere documenten downloaden, die noodzakelijk kunnen zijn om deze zomer met het vliegtuig te reizen.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Ryanair rekent erop dat, met de huidige vaccinatiecampagnes in Europa, de bestaande reisbeperkingen tijdig opgeheven zullen worden voor de zomervakantie (juni tot september). 'Passagiers zullen onze travel wallet kunnen gebruiken om er alle nodige reisdocumenten rond covid-19 in op te slaan op één plaats. Dat moet het hen makkelijker maken om ze te kunnen voorleggen op de luchthavens tijdens hun reis', klinkt het. De Ierse lagekostenmaatschappij verwacht dat de reisbeperkingen versoepeld zullen worden van zodra de oudere en risicobevolking gevaccineerd is, tegen eind mei of juni. 'De vraag naar vliegreizen zal vervolgens een stevig herstel kennen', verwacht het bedrijf. Ryanair rekent erop dat, met de huidige vaccinatiecampagnes in Europa, de bestaande reisbeperkingen tijdig opgeheven zullen worden voor de zomervakantie (juni tot september). 'Passagiers zullen onze travel wallet kunnen gebruiken om er alle nodige reisdocumenten rond covid-19 in op te slaan op één plaats. Dat moet het hen makkelijker maken om ze te kunnen voorleggen op de luchthavens tijdens hun reis', klinkt het.De Ierse lagekostenmaatschappij verwacht dat de reisbeperkingen versoepeld zullen worden van zodra de oudere en risicobevolking gevaccineerd is, tegen eind mei of juni. 'De vraag naar vliegreizen zal vervolgens een stevig herstel kennen', verwacht het bedrijf.