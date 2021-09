Rydoo, het Belgische bedrijf dat je wellicht kent van de reis- en onkostenapp, heeft een nieuwe meerderheidsaandeelhouder: Marlin Equity Partners.

Rydoo, in een ver verleden opgestart als Xpenditure, maakt een SaaS-oplossing voor het digitaal beheren en indienen van onkostenbriefjes, onder meer voor zakelijke reizen. Rydoo is ondertussen wereldwijd actief, het bedrijf heeft 250 werknemers en meer dan tienduizend klanten in 150 landen, samen goed voor zo'n miljoen gebruikers.

Het bedrijf is nu voor de meerderheid in handen van investeringsmaatschappij Marlin Equity Partners. Dat kondigen beide bedrijven aan in een persbericht. Met de inkoop van Marlin hoopt Rydoo zijn wereldwijde uitbreiding te versnellen. Hoeveel geld er met de overname gemoeid is, is momenteel niet gekend.

