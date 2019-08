De Zweedse defensiegroep Saab zal het Belgische leger trainingssystemen leveren zoals infanterie- en antitanksimulatoren. Daarvoor heeft de groep een contract gekend voor ongeveer 160 miljoen Zweedse kronen, of omgerekend net geen 15 miljoen euro, met het Belgische ministerie van Defensie, zo maakt Saab maandag bekend.

De leveringen zullen plaatsvinden in 2021. Volgens Saab omvat het contract een "volledig trainingscentrum met infanteriesimulatoren, antitanksimulatoren, voertuigsystemen en communicatiesystemen voor het controleren, monitoren en verzamelen van trainingsdata". Dat moet een gedetailleerde analyse van oefeningen mogelijk maken, staat er in een persbericht. Het onderhoudscontract zal later worden onderhandeld.

"Een van de vereisten was interoperabiliteit met de NAVO", klinkt het nog. Met het systeem van Saab zal België kunnen deelnemen aan "multinationale oefeningen met onder andere Nederland, Polen, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Noorwegen, Finland, Groot-Brittannië en het US 7th Army (dat in Europa is gelegerd, nvdr.)", aldus Åsa Thegström, een verantwoordelijke bij de Zweedse defensiegroep.

"Het Belgische leger heeft onze trainingssytemen gebruikt voor de laatste vier jaar en heeft duidelijk de voordelen van realistische training gezien", aldus Henrik Vassallo, bij Saab verantwoordelijk voor de markten Frankrijk en de Benelux.