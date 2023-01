Alerte burgers hebben vorig jaar massaal vermoedelijke phishingberichten aan het Centrum voor Cybersecurity (CCB) bezorgd. Via het e-mailadres verdacht@safeonweb.be kwamen er ruim 5,5 miljoen binnen, een miljoen meer dan in 2021.

Het CCB detecteerde in de berichten anderhalf miljoen verdachte internetlinks. In samenwerking met de Belgische internetproviders ontwikkelde het centrum een procedure en systeem om internetgebruikers snel te waarschuwen voor die onveilige websites: het zogenaamde Belgium Anti-Phishing Shield.

Als een internetgebruiker in België op een link klinkt die op de lijst van kwaadaardige websites staat, wordt hij of zij afgeleid naar een waarschuwingspagina. Zo zijn vorig jaar volgens het CCB dertien miljoen kliks naar verdachte websites vermeden.

Uniek in Europa

'Dit is een mooi voorbeeld van constructieve samenwerking tussen de bevolking en de overheid en is uniek in Europa', zegt CCB-directeur Miguel De Bruycker. 'Het toont aan dat ons land met beperkte middelen toch heel veel kan bereiken. Door samen de strijd aan te gaan tegen de cybercriminaliteit zullen we die de komende jaren stevig kunnen terugdringen.'

