De stad Genk start een testproject met de Safety Drone van Citymesh, die beelden maakt tijdens de eerste minuten bij levensbedreigende situaties. Dankzij de realtime dronebeelden moeten de hulpdiensten sneller en efficiënter situaties kunnen inschatten alvorens ter plaatse te komen bij incidenten.

De Safety Drone wordt ingezet bij oproepen naar het noodnummer 112. Door de drone te gebruiken tijdens bepaalde noodsituaties, kunnen risico's beter ingeschat worden en is de veiligheid van burgers en hulpdiensten steeds gegarandeerd, klinkt het. De drone, die automatisch naar de locatie vliegt en BVLOS (beyond visual line of sight) bestuurd wordt vanuit het 'Citymesh Command & Control Center' in Oostkamp, kan in real time beelden maken en doorzenden naar politie, brandweer en/of andere hulpverleners.

De Safety Drone vliegt op negentig meter hoogte en brengt een radius van vijf kilometer in beeld. De drone wordt gestationeerd op het dak van politiezone CARMA in Genk. In de eerste fase zal de Brandweerzone Oost-Limburg gebruikmaken van de drone. Politie CARMA sluit mogelijk aan in een tweede fase. Tijdens de eerste fase van het project wordt de drone overdag gebruikt. In een latere fase zal de drone 24/7 beschikbaar zijn.

Mobiel privaat netwerk

Om de dronecommunicatie tijdens noodsituaties mogelijk te maken, zal een mobiel privaat netwerk worden geïmplementeerd dat de grenzen van de stad afdekt. Dankzij dat netwerk worden beelden - zoals gedetailleerde warmte- en live HD-beelden - zonder vertraging en met hoge snelheid van de drone naar de dispatch en de brandweer en/of hulpverleners verstuurd.

Het Safety Drone-project wordt mogelijk gemaakt dankzij S-Lim, dat Limburgse gemeenten verenigt met de ambitie om de regio te laten uitgroeien tot een smart region. S-Lim financiert het project zodat de opgedane ervaring en kennis later mogelijk gedeeld kan worden met andere Limburgse steden en gemeenten.

De Safety Drone wordt ingezet bij oproepen naar het noodnummer 112. Door de drone te gebruiken tijdens bepaalde noodsituaties, kunnen risico's beter ingeschat worden en is de veiligheid van burgers en hulpdiensten steeds gegarandeerd, klinkt het. De drone, die automatisch naar de locatie vliegt en BVLOS (beyond visual line of sight) bestuurd wordt vanuit het 'Citymesh Command & Control Center' in Oostkamp, kan in real time beelden maken en doorzenden naar politie, brandweer en/of andere hulpverleners.De Safety Drone vliegt op negentig meter hoogte en brengt een radius van vijf kilometer in beeld. De drone wordt gestationeerd op het dak van politiezone CARMA in Genk. In de eerste fase zal de Brandweerzone Oost-Limburg gebruikmaken van de drone. Politie CARMA sluit mogelijk aan in een tweede fase. Tijdens de eerste fase van het project wordt de drone overdag gebruikt. In een latere fase zal de drone 24/7 beschikbaar zijn. Om de dronecommunicatie tijdens noodsituaties mogelijk te maken, zal een mobiel privaat netwerk worden geïmplementeerd dat de grenzen van de stad afdekt. Dankzij dat netwerk worden beelden - zoals gedetailleerde warmte- en live HD-beelden - zonder vertraging en met hoge snelheid van de drone naar de dispatch en de brandweer en/of hulpverleners verstuurd.Het Safety Drone-project wordt mogelijk gemaakt dankzij S-Lim, dat Limburgse gemeenten verenigt met de ambitie om de regio te laten uitgroeien tot een smart region. S-Lim financiert het project zodat de opgedane ervaring en kennis later mogelijk gedeeld kan worden met andere Limburgse steden en gemeenten.