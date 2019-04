Salesforce aangeklaagd voor medewerking prostitutiesite

Els Bellens is redactrice bij Data News.

Salesforce.com wordt in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het werk dat het deed aan controversiële zoekertjessite Backpage. Vijftig vrouwen beschuldigen de softwarefirma ervan om bendes te hebben geholpen die de site gebruikten voor mensenhandel.

Backpage is een ondertussen ter ziele gegane zoekertjessite die berucht was voor het aanbieden van, onder meer, kinderen. De oprichters ervan werden vorige jaar gearresteerd voor het faciliteren van prostitutie en het witwassen van geld. De link met Salesforce zit hem in de software die het bedrijf aan de site leverde om ze vlot te doen draaien.

Een vijftigtal vrouwen die zichzelf identificeren als slachtoffers van misbruik en mensenhandel, hebben een aanklacht tegen het bedrijf neergelegd, waarin ze aangeven dat Salesforce.com niet de juiste achtergrondchecks deed toen het Backpage als klant aannam. Consulenten van Salesforce zouden met Backpage gewerkt hebben aan de database die de zoekertjessite aanstuurt en de site geholpen hebben nieuwe klanten te vinden. In het geval van deze aanklagers waren dat bendes die vrouwen wilden uitbuiten. Die samenwerking zou doorgelopen zijn tot na 2013, het jaar waarin Backpage voor het eerst werd beschuldigd voor het faciliteren van mensenhandel.

Salesforce.com zegt in een mededeling dat het geen commentaar geeft op lopende rechtszaken, maar dat het de beschuldigingen wel serieus neemt. "We zijn toegewijd aan het ethisch en humaan gebruik van onze producten", aldus de mededeling.

Backpage geldt als een testcase voor wetgeving rond platformen. De site werd onder meer gebruikt voor verbloemde kinderprostitutie en zou een belangrijke spil zijn geweest voor mensenhandel. De rechtszaak rond de site leidde in de VS onder meer tot strengere wetgeving, die de uitbaters van platformen verantwoordelijk stelt voor postjes wanneer die prostitutie promoten.