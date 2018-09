Salesforce-baas geeft technologiesector een veeg uit de pan

Met naar eigen zeggen meer dan 170.000 bezoekers die kunnen kiezen uit 3.200 sessies plus nog eens 10 miljoen online kijkers is Dreamforce veruit de grootste techconferentie in San Francisco. Meteen ook de meest aparte: net als vorig jaar is het hele evenement tot in de puntjes uitgewerkt als een groot Amerikaans natuurpark. Ja, er is zelfs een waterval terug te vinden op de terreinen van het Moscone conferentiecenter. Maar Dreamforce is ook apart omwille van CEO Marc Benioff die zich niet alleen laat inspireren door mindfulness en het Hawaiiaanse gedachtengoed, maar die daar ook vlotjes een plaats voor maakt in zijn keynote. Een keynote die bijvoorbeeld geopend wordt met een aloha-ritueel.

In de drie uur durende keynote passeerden voornamelijk klantenverhalen- en getuigenissen, maar nam Benioff ook opvallend veel tijd om zijn blik op de technologiesector te delen. En daarin klonk hij bij momenten bijna politiek. Bedrijven moeten volgens Benioff veel meer aandacht hebben voor de scholen. "Loop naar je lokale school, klop aan en vraag wat je kan doen", zei Benioff voor een volle zaal. Enkel zo gaan technologiebedrijven nog aan de juiste mensen geraken, meent Benioff.

"Is de technologiesector wel ethisch goed bezig?"

Het sterkste punt dat hij maakte draaide rond 'trust' en ethiek. "Vertrouwen is altijd onze hoogste waarde geweest en dat blijft zo. Vertrouwen met de stakeholders, klanten, partners en werknemers. Bedrijven die dat vertrouwen niet hebben lopen leeg: jullie leidinggevenden en werknemers zullen één voor één vertrekken", klonk het.

Hij richtte zich vervolgens duidelijk tot de aanwezigen: "Je kan maar beter nu beslissen om aan dat vertrouwen te werken. Want in een wereld die voortdurend verandert willen mensen weten of ze jouw bedrijf wel kunnen vertrouwen".

De opmerkingen van de Salesforce-baas lijken een vingerwijzing naar onder meer Facebook, Google en Twitter die zich al herhaaldelijk moesten verdedigen voor het Amerikaanse congres naar aanleiding van hun rol in de Russische inmenging en beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen. Bij Facebook zijn de afgelopen tijd redelijk wat executives vertrokken. Pas trokken de oprichters van Instagram nog de deur achter zich dicht. "Zijn we ook ethisch bezig? Die vraag zou iedereen zich moeten stellen", aldus nog Benioff.

Zelf niet onbesproken

Maar er klinkt ook kritiek op Benioff zelf. Weinig bezoekers die het gemerkt hebben, maar een 30-tal demonstranten trok met een gigantische kooi richting de conferentie. Ze roepen Salesforce op om het contract met de US Customs & Border Protection op te zeggen.

De kooi verwijst naar de praktijk waarbij immigrantenkinderen gescheiden werden van hun ouders en opgesloten werden. "Salesforce heeft een morele en ethische verplichting om het contract op te zeggen als ze echt de filantropen zijn die ze zelf zeggen te zijn", aldus een demonstrant tegen de lokale krant San Francisco Chronicle.