CRM-specialist Salesforce heeft Bob Vanstraelen benoemd tot Executive Vice President en CEO Salesforce Northern Europe. Vanstraelen komt daarmee aan het hoofd te staan van een snelgroeiende regio voor het bedrijf, die bestaat uit acht landen: de Benelux, Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden.

Bob Vanstraelen werkt sinds september 2009 bij Salesforce. Hij bekleedde verschillende functies bij het CRM-bedrijf. Voor zijn benoeming tot EVP en CEO was hij Chief Operating Officer en Deputy Manager Northern Europe.

Vanstraelen heeft een Master in Commercial Engineering, Finance, aan de KU Leuven. Voor hij bij Salesforce aan de slag ging, werkte hij bij CA Technologies en SAS in verschillende sales- en pre-salesfuncties.

