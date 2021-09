CRM-bedrijf Salesforce verhuist deze week naar een nieuw kantoor in het hart van Brussel. Gekozen is voor Silversquare Central, een coworking-faciliteit recht tegenover het Centraal Station.

De keuze voor deze locatie is volgens Salesforce deels het resultaat van een survey onder de medewerkers. 'Daarnaast voldoet het nieuwe kantoor niet alleen aan alle bedrijfsdoelstellingen, maar past het ook perfect in de toekomstvisie van Salesforce rond werken', klinkt het. Voorheen was het CRM-bedrijf in Zaventem gevestigd.

'Verandering omarmen'

Ook de pandemie had een grote impact op de keuze voor Silversquare Central. Zo kreeg de kantoorruimte door de switch naar telewerk een geheel andere invulling met het accent op het faciliteren van ontmoetingen. Uit de survey onder de medewerkers bleek verder dat twee op drie personeelsleden het openbaar vervoer gebruiken om te komen werken, en een vlotte verbinding dus belangrijk vinden. De ondervraagden gaven tevens aan dat ze gemiddeld twee dagen per week naar kantoor willen komen.

'Bedrijven kunnen alleen maar groeien wanneer ze verandering omarmen', zegt Lien Ceulemans, Country Leader Salesforce Belgium & Luxembourg. 'Op dit moment hebben we een unieke kans om onze manier van werken opnieuw uit te vinden. In onze nieuwe digitale wereld moet iedereen om het even waar kunnen werken en verkopen. Of dat thuis is, op kantoor of ergens anders mag niets uitmaken.'

