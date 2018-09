Salesforce gaat nauwer samenwerken met Apple

Het meest zichtbare deel van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden ongetwijfeld nieuwe 'native' iOS-apps van Salesforce. De mobile app gaat op de schop en wordt uitgerust met nieuwe Apple-functionaliteit zoals Siri Shortcuts, Face ID en Business Chat. Daarnaast komt er ook een Trailhead Mobile app voor iOS. Salesforce en Apple engageren zich verder om ook industriespecifieke apps te gaan ontwikkelen.

Om die ontwikkeling te stuwen, komt er een Mobile SDK die geoptimaliseerd is voor Swift: de programmeertaal van Apple. Met die SDK kunnen ontwikkelaars aan de slag om apps te bouwen voor de Apple iPad en iPhone die passen in het Salesforce Lightning Platform. Salesforce plaatst zich met deze aankondiging tussen andere IT-groten die de afgelopen jaren een intensievere samenwerking met Apple aankondigden specifiek rond de zakelijke markt. Met Cisco, IBM en SAP bijvoorbeeld heeft Apple al soortgelijke samenwerkingsovereenkomsten.

De aankondiging gebeurt niet toevallig vandaag. Deze week vindt in San Francisco de jaarlijkse Dreamforce-conferentie van Salesforce plaats. Het is de grootste techconferentie in Silicon Valley. Vorig jaar trok het evenement in totaal 170.000 bezoekers. Ook dit jaar is Data News aanwezig om verslag uit te brengen.