CRM-bedrijf Salesforce heeft Automotive Cloud uitgebracht. Het betreft een nieuw product dat speciaal is ontwikkeld voor autofabrikanten, dealers, financiële groepen in de automobielsector en hun klanten.

De auto-industrie bevindt zich midden in een transformatie om te voldoen aan de eisen van het digitale tijdperk. Volgens Salesforce is slechts één procent van de klanten volledig tevreden met de koopervaring van hun auto, en vindt slechts een kwart van de autofabrikanten en dealers dat hun bedrijf zich goed heeft aangepast aan onlineverkoop.

Driver 360

Met Automotive Cloud, aangedreven door het Driver 360-platform, wil het CRM-bedrijf daar verandering in brengen. Driver 360 is een van de dertien branche-specifieke oplossingen van Salesforce, zoals Client 360 dat is voor financiële diensten, Patient 360 voor de gezondheidszorg en Education 360 voor het onderwijs. Automotive Cloud geeft de gebruiker (van autofabrikanten tot kredietverstrekkers) in realtime een compleet beeld van de historiek van de klant én diens voertuig.

'Door de opkomst van direct-to-consumer-verkoopmodellen en elektrische voertuigen breek er een nieuw tijdperk aan', aldus Achyut Jajoo, SVP & GM Manufacturing & Automotive bij Salesforce. 'Dat brengt grote kansen met zich mee. Bedrijven die versnellen naar de digital-first-toekomst, met technologie als Automotive Cloud, kunnen een concurrentievoordeel behalen en hun bedrijf tegelijkertijd future-proof maken.'

In samenwerking met Dutch IT-channel.

De auto-industrie bevindt zich midden in een transformatie om te voldoen aan de eisen van het digitale tijdperk. Volgens Salesforce is slechts één procent van de klanten volledig tevreden met de koopervaring van hun auto, en vindt slechts een kwart van de autofabrikanten en dealers dat hun bedrijf zich goed heeft aangepast aan onlineverkoop.Met Automotive Cloud, aangedreven door het Driver 360-platform, wil het CRM-bedrijf daar verandering in brengen. Driver 360 is een van de dertien branche-specifieke oplossingen van Salesforce, zoals Client 360 dat is voor financiële diensten, Patient 360 voor de gezondheidszorg en Education 360 voor het onderwijs. Automotive Cloud geeft de gebruiker (van autofabrikanten tot kredietverstrekkers) in realtime een compleet beeld van de historiek van de klant én diens voertuig.'Door de opkomst van direct-to-consumer-verkoopmodellen en elektrische voertuigen breek er een nieuw tijdperk aan', aldus Achyut Jajoo, SVP & GM Manufacturing & Automotive bij Salesforce. 'Dat brengt grote kansen met zich mee. Bedrijven die versnellen naar de digital-first-toekomst, met technologie als Automotive Cloud, kunnen een concurrentievoordeel behalen en hun bedrijf tegelijkertijd future-proof maken.'In samenwerking met Dutch IT-channel.