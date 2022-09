Op zijn jaarlijkse conferentie kondigt klantenbeheerder Salesforce onder meer Genie aan, een hyperscale datalake dat gegevensbeheer en automatisering in real time mogelijk moet maken.

Genie bouwt voort op het eigen Customer Data Platform en Customer 360 en is, volgens Salesforce, de eerste 'real time CRM'. Genie lijkt voornamelijk een ultrasnel datalake te zijn, dat alle nieuwe gegevens die binnenkomen meteen naar de juiste toepassingen stuurt. Dat kunnen klantenprofielen zijn in Customer Data Platform, maar ook applicaties als Flow Automation of Einstein AI, zodat gebruikers in real time automatiseringen kunnen doorvoeren. 'Als je problemen niet in real time kunt oplossen, riskeer je klanten te verliezen,' aldus David Schmaier, Salesforce president en chief product officer daarover in een online persconferentie die Data News bijwoonde.

Hij meldt daarbij dat het Genie-platform niet wordt dichtgetimmerd. Je kan de data erin bijvoorbeeld ook gebruiken met de Amazon AI Maker van AWS. Een app store moet alvast voor een uitbreidbaar ecosysteem zorgen van applicaties die je op het nieuwe data lake kunt loslaten.

Slack en Zero Marketplace

Naast Genie kondigde Salesforce ook aanpassingen aan voor Slack, de berichtendienst die het bedrijf eind 2020 overnam. Die laatste wil, ook na de pandemie, steeds meer de job aannemen van je digitale hoofdkantoor. Dat betekent onder meer de uitbreiding van Huddles, een functie die de gesprekjes bij de koffie-automaat moet nabootsen. Die laatste wordt breder, met videofeeds, screensharing en andere functies die samenwerken moeten bevorderen.

Tot slot komt Salesforce nog met een 'Net Zero Marketplace'. Het gaat om een platform waar bedrijven koolstofcredits kunnen kopen. Je vindt er een hoop projecten van eco-entrepreneurs die bedrijven kunnen steunen om hun eigen voetafdruk te verkleinen. Het platform komt in de eerste plaats naar de Verenigde Staten, en heeft voorlopig vooral projecten die Salesforce nu al zelf steunt. In 2023 met de marktplaats wereldwijd worden uitgerold.

