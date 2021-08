Salesforce gaat in september een eigen streamingdienst lanceren voor een zakelijk publiek.

Onder de naam Salesforce+ lanceert de CRM-specialist een eigen online mediakanaal dat wereldwijd beschikbaar zal zijn. De formele lancering zal tijdens de Dreamforce conferentie plaatsvinden.

Salesforce zal eigen content produceren waaronder ook live uitzendingen en podcasts vallen. Daarnaast komen er programma's waar bijvoorbeeld marketeers van IBM, Levi's en GoFundMe aan bod komen, of CEO's die hun persoonlijk verhaal komen vertellen, daarbij worden onder meer Coca-Cola, PayPal en Ford genoemd.

Het bedrijf laat nog niet vallen of het om een betalende of gratis dienst gaat. Wel zullen kijkers kunnen filteren per onderwerp of per sector waarover de inhoud gaat.

Onder de naam Salesforce+ lanceert de CRM-specialist een eigen online mediakanaal dat wereldwijd beschikbaar zal zijn. De formele lancering zal tijdens de Dreamforce conferentie plaatsvinden.Salesforce zal eigen content produceren waaronder ook live uitzendingen en podcasts vallen. Daarnaast komen er programma's waar bijvoorbeeld marketeers van IBM, Levi's en GoFundMe aan bod komen, of CEO's die hun persoonlijk verhaal komen vertellen, daarbij worden onder meer Coca-Cola, PayPal en Ford genoemd.Het bedrijf laat nog niet vallen of het om een betalende of gratis dienst gaat. Wel zullen kijkers kunnen filteren per onderwerp of per sector waarover de inhoud gaat.